Дефиле белорусской красавицы было лучшим!

Юная белорусская красавица Виктория Махота заняла второе место на престижном международном конкурсе "Форд Супермодель мира-2007".Финальное шоу прошло 18 января ночью в Нью-Йорке. Первое место у представительницы Нидерландов. 15-летняя Виктория достойно выступила, обойдя представительниц более чем из 40 стран. Причем, по мнению жюри, дефиле белорусской конкурсантки было лучшим. К слову, ученица 9-го класса минской средней школы, одержавшая победу в национальном отборочном туре, никогда ранее не занималась модельным бизнесом. В качестве награды агентство Ford Models предложило Виктории Махота годовой контракт на сумму 150 тысяч долларов. В итоге, Беларусь уже второй год подряд занимает призовые места на этом международном конкурсе: в 2006-м титул "Супермодель мира" завоевала минчанка Екатерина Доманькова.