Сегодня - Крещенский Сочельник

В этот день, по церковному уставу, - строгий пост. Не разрешается есть мясо, молочные продукты, яйца и даже рыбу. В Крещенский сочельник, как и в Рождественский, постятся до первой звезды. Ночью в храмах пройдут торжественные молебны. В Сочельник, как и в сам праздник Крещение совершается чин Великого освящения воды. По торжественности обряда - это один из самых красивых праздников. Водосвятие проходит не только в храмах, но и на реках и озёрах. Крещенская вода считается великой святыней: ею окропляют храмы, иконы, жилища. Она укрепляет человека физически и просветляет духовно.