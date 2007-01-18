Данте вернули его человеческий облик

Историческую справедливость восстановили ученые-антропологи из университетов Пизы и Болоньи.

Данте Алигьери, которого традиционно изображали аскетом с большим крючковатым носом предстал миру в более привлекательном свете. Новая реконструкция облика великого поэта была проведена на основе рисунков его современников и посмертной гипсовой маски. Компьютерная технология помогла ученым выявить те черты, которые, несомненно, смягчали облик поэта.



Как сообщил исследователь из университета Болоньи Стефано Бенацци,

"Данте нельзя назвать красивым мужчиной, но черты его лица гораздо мягче. Подбородок был выступающим, но не острым, а глаза - большими, но не на выкате. Конечно, и полученное нами изображение не может быть на 100 % достоверно. Но, всe же, теперь мы гораздо ближе к истине".

В том, что потомки почти 700 лет были невысокого мнения о внешности Данте, виноват художник Сандро Боттичелли. На портрете его кисти изображен человек весьма суровой внешности, но это объяснимо: Боттичелли писал его не с натуры, а спустя почти два века после смерти поэта.

"Мы вернули Данте его человеческий облик. Он вновь стал одним из нас. Портретисты стремились изобразить в его чертах нечто от духа его поэзии. Они были скорее сентиментальными, чем правдивыми", - отметил профессор-антрополог Джорджио Группиони.

По мнению ученых, Данте был человеком, который называл вещи своими именами. Поэтому художники изображали его резким, полагая, что самому поэту это бы понравилось. Сегодня истина восстановлена, и лицо легендарного автора "Божественной комедии" предстало миру в реальном свете.