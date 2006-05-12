В Несвиже стартовал фестиваль камерной музыки "Музы Нясвiжа-2006"

Как сообщили организаторы, нынешний фестиваль откроется выступлением артистов Национального академического театра имени Янки Купалы.Музыкальная программа будет чрезвычайно насыщенной. Так, на торжественной церемонии открытия фестиваля Национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки под руководством Михаила Финберга представит новую программу под названием "Ян Голанд и его время", посвященную 260-летию со дня рождения этого всемирно известного композитора-классика, творческий путь которого был тесно связан с Несвижем. В день закрытия фестиваля 14 мая свое мастерство представят музыканты камерных коллективов оркестра Михаила Финберга и артисты Государственной академической хоровой капеллы Беларуси имени Григория Ширмы.