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В Несвиже стартовал фестиваль камерной музыки "Музы Нясвiжа-2006"

12 мая 2006 12:33
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Как сообщили организаторы, нынешний фестиваль откроется выступлением артистов Национального академического театра имени Янки Купалы.Музыкальная программа будет чрезвычайно насыщенной. Так, на торжественной церемонии открытия фестиваля Национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки под руководством Михаила Финберга представит новую программу под названием "Ян Голанд и его время", посвященную 260-летию со дня рождения  этого всемирно известного композитора-классика, творческий путь которого был тесно связан с Несвижем. В день закрытия фестиваля 14 мая  свое мастерство представят музыканты камерных коллективов оркестра Михаила Финберга и артисты Государственной академической хоровой капеллы Беларуси имени Григория Ширмы.
# Культура

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