Прямой эфир

Стоп. Снято!

11 мая 2006 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В этом году в нашей республике, впервые среди стран Восточной Европы, пройдет фестиваль фильмов, снятых мобильными телефонами (miniфильмs). Будут представлены ленты из различных стран: Германии, Англии, Канады, Норвегии, Колумбии, Голландии, Индии, ЮАР, Аргентины, Мексики, Финляндии, Австралии. Кроме того, принять участие в фестивале сможет каждый владелец мобильного телефона, независимо от возраста. А во время презентации в Минске с 16 по 18 июня в столичном Доме Кино, можно будет скачать себе любой понравившийся фестивальный минифильм.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
11 мая 2006 08:56

В программе фестиваля <Славянский базар в Витебске>

11 мая 2006 08:55

Во Дворце профсоюзов прошел финал конкурса патриотической песни

10 мая 2006 12:31

В Беларуси стартовал фестиваль <Молодые крылья>