Стоп. Снято!

В этом году в нашей республике, впервые среди стран Восточной Европы, пройдет фестиваль фильмов, снятых мобильными телефонами (miniфильмs). Будут представлены ленты из различных стран: Германии, Англии, Канады, Норвегии, Колумбии, Голландии, Индии, ЮАР, Аргентины, Мексики, Финляндии, Австралии. Кроме того, принять участие в фестивале сможет каждый владелец мобильного телефона, независимо от возраста. А во время презентации в Минске с 16 по 18 июня в столичном Доме Кино, можно будет скачать себе любой понравившийся фестивальный минифильм.