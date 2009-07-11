«Славянский базар» 11 июля. Репетиции. Часть вторая

В Летнем Амфитиатре - первый конкурсный концерт исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009». Первый на сцене - Доменико Мартуччи делла Торре - 32-летний итальянский граф (ВИДЕО).

Отличительная особенность нынешнего конкурса - его мужское лицо: демонстрировать силу и красоту голоса будут только четыре девушки.

Представитель Беларуси, солист эстрадно-симфонического оркестра Гомельской филармонии 23-летний Андрей Колосов выступит под номером 10.

Еще один наш земляк, 26-летний гомельчанин Дмитрий Даниленко, выступит от России. А 20-летняя Кристина Захарова, родившаяся в Витебске, будет представлять на конкурсе Латвию. Всего на сцену сегодня выйдут 16 участников из разных стран.

Международное жюри песенного конкурса возглавит Лайма Вайкуле. В составе судейской коллегии также звезды Роза Рымбаева, Константин Москович, Феликс Словачек, Крис Тёрнер.

Ну а завершит череду субботних фестивальных мероприятий ночной сольный концерт Филиппа Киркорова.