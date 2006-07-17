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Сегодня православные верующие чтят память преподобного Андрея Рублева

17 июля 2006 12:54
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Иконы великого художника XV века еще при его жизни высоко ценились современниками. У него рано проявились способности к Иконописи. Вершиной творчества стала "Троица", которая была написана для Троицкой церкви Троице-Сергиевого монастыря. Сегодня образ находится в Третьяковской галерее. Андрей Рублев участвовал в создании росписей и икон Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире и в Троице-Сергиевой лавре в Загорске. В последние годы жизни мастер работал над созданием росписи Спасского собора. Это была последняя работа художника. Он умер в 1427 году.
# Культура

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