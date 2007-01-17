Театр имени Янки Купалы отметил 50 лет белорусской школы сценографии

Открытие экспозиции "Сценографическая мозаика" собрало ведущих белорусских художников сцены - Марину Тимофееву, Игоря Анисенко, Петра Дмитриева и других. Здесь представлены эскизы декораций и костюмов к известным драматическим и оперным спектаклям. По словам художников Купаловского театра, белорусская сценография за последние годы сделала стремительный рывок в своем развитии: тяготея к минимализму и отсутствию "лишних" деталей, она продолжает сохранять свой национальный колорит. Появляется все больше ярких и неожиданных декораций и костюмов.