Житель Кобрина Брестской области стал обладателем клада

Такое большое количество старых денег на территории сравнительно небольшого городка найдено впервые.

:Ореховое дерево на этом подворье - сегодня особенная гордость. Хозяину ежегодно оно приносит несколько корзин плодов. Урожай этого года особенно ценный. При вскапывании огорода именно под ореховой сенью Героний Михайлович с другом нашли самый настоящ Если кладу придадут статус историко-культурной ценности, находчику обещают 25%.ий клад.

Уже в музее при детальном изучении установили - находкой Герония Михайловича оказались серебряные монеты. Всего 156 единиц номиналом от 1 до 10. По словам научных сотрудников, сами монеты нумизматической ценности не представляют. Это обычные деньги, которые ходили в 30-х годах прошлого века на территории польского государства, к которому тогда еще относился Кобрин. Но сам факт, что на территории сравнительно небольшого городка найдено такое большое количество старых денег исследователей приводит в шок.

Исторически в этой части города располагались частные постройки состоятельных людей. За последние 10 лет в Кобрине это третий найденный клад. Он, как и его предшественники, после экспертизы займет место в экспозициях музея.