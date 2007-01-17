Столицу украсит сад камней

17 января были подведены итоги скульптурного пленэра, проходившего в столице летом-осенью прошлого года.

В течение двух месяцев 20 мастеров со всей республики работали над скульптурами из гранита в парке "Уручье-6". Прохожие могли следить за их работой в режиме нон-стоп. Подобные мероприятия не проводились в Минске уже более десяти лет. И вот теперь решили возродить традицию.

Как гласит легенда, белорусские каменотесы строили Красную площадь и Мавзолей. Пленэр показал, что и современные скульпторы работают с гранитом не хуже. В крайнем случае, творческую сознательность в мастерах пробуждали сами камни.

По завершении пленэра выяснилось, что спрос на "застывшую музыку" намного опережает предложение. 5 из 20 готовых гранитных скульптур из парка "Уручье-6" сначала решили увезти, чтобы украсить ландшафт вокруг Национальной библиотеки. Но многие художники выступили против - мол, композицию разрушать нельзя. Сегодня на подведении итогов пленэра городские власти поставили точку в споре сквера с библиотекой.

Скульптуры обещают установить ко Дню города, уже сейчас разрабатывается маршрут для северного "Сада камней". Также Мингорисполком готов содействовать и другим масштабным проектам Белорусского союза художников. Сегодня он выразил надежду, что фантазии художников в будущем не мешало бы реализовать в бронзе.