Орхидеи зацвели, запорхали бабочки:

В Минском государственном дворце детей и молодежи открылась выставка работ, выполненных в батике - оригинальной художественной технике росписи по ткани.

Редкое по своей красоте и тонкости искусство представили не профессиональные художники, а ученицы курсов батика, которые работают при дворце.

Здесь можно увидеть, как в единую картину причудливо сплетаются узоры, как на ткани расцветают орхидеи и лилии, а по шелку порхают бабочки. Представленные на выставке работы начинающих художников ярки, колоритны и искусны. Эту экспозицию готовили около года. Результатом кропотливого труда учениц курсов росписи по ткани стали настоящие произведения искусств, выполненные в технике горячего, холодного и узелкового батика.

Искусство батика требует точности и аккуратности, говорят мастерицы. Все получается, только когда есть настроение и желание. Ведь роспись по ткани - техника очень сложная, а сам процесс достаточно трудоёмкий. Зачастую лишь после закрепления краски видишь конечный результат.

В Минском дворце детей и молодежи секреты искусства росписи по ткани постигают целый год. Ровно столько длиться курс. Но это занятие настолько увлекательно, что многие ученики добровольно остаются на второй год.

Батик становится все более популярной техникой создания полноценных живописных полотен, говорят профессионалы. Но при всей своей сложности этот вид искусства доступен каждому. Есть лишь одно условие - желание. Это еще раз доказали своими работами инженеры, врачи и домохозяйки, а по совместительству - начинающие художники в технике батик.