Ночь музеев в Минске. Наиболее полная программа

Что, где, во сколько

Национальный художественный музей Беларуси (ул. Ленина, 20) представит программу «Восточная ночь», основная тематика — культура Востока. Центральным событием станет открытие трех выставок: «Люди Египта» белорусского фотохудожника Вадима Качана, «Скрытая Япония» современного японского мастера графики и дизайна Яхаги Кидзюро и уникальной выставки слепков древнеегипетских скульптур из фонда Национального художественного музея.



Важной частью программы «Восточной ночи» станет экскурсия года — «Шедевры восточной коллекции Национального художественного музея Республики Беларусь. Видеопроект». Помимо экспозиций в программе — театрализовано-музыкальное действо «Калейдоскоп восточных грез», которое в режиме нон-стоп представит посетителям искусство каллиграфии и оригами, инсталляции и перформанса, а также уникальную технику рисования песком по стеклу — пескографию. Во время ночного праздника также будут подведены итоги конкурса «Свадебная фотография в Национальном художественном музее Республики Беларусь», а авторов лучших работ ждут награды.



Разумеется, чтобы было ещё интереснее, заявлено, что посетители акции, пришедшие в музей в традиционных цветах Востока — красном или золотом, получат право на бесплатный вход. Время работы — с 19.30 до 00.00.

[полностью — БЕЛТА]



Национальный музей истории и культуры (ул. Маркса, 12) приглашает принять участие в театрализованном городском празднике под названием «Назад в СССР».

На выставочных пространствах музея состоятся следующие мероприятия: пресс-конференция; торжественная церемония открытия выставки известного белорусского художника Андрея Смоляка «Невядомы Смаляк»; презентация экспоната, представляющего редкую музейную ценность, который никогда ранее не выставлялся; театрализованное шоу: дефиле-парад «Назад с СССР», показ мод 60-70 годов с участием молодых дизайнеров и модельного агентства Сергея Нагорного; открытие танцплощадки «Мы из 60-ых», конкурсы и розыгрыши, выступление бардов, а также много приятных и неожиданных сюрпризов…



Основной целью проекта является создание атмосферы советского прошлого и возможность молодым почувствовать вкус того времени, когда люди встречались друг с другом по зову сердца, а не помощью интернета, а рожденным в то время, возможность окунуться в прекрасное прошлое, чтобы вспомнить то, что забыли, упустили, не заметили тогда…



Главным событием акции ночи музеев станет открытие персональной выставки Андрея Смоляка, на ней будут экспонироваться более 60-ти живописных произведений, которые никогда не выставлялись ранее, а некоторые были запрещены временем.

[полностью — TUT.by]



Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (д. Строчица) предлагает:



16 мая с 15:00 до 20:00 впервые на территории музея пройдет молодежная танцевальная вечеринка «Танцы ў скансан». В программе: народные танцы, игры, аттракционы; выступление современных фолк-групп и молодых исполнителей; лучший фолк-диджей Илья Арестов; мастер-класс по аутентичным играм и танцам.



17 мая, с 12:30, каждый посетитель музея сможет познакомиться с выставкой услуг Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта «Музей приглашает!», принять участие в викторине «Прошлое рядом», попробовать свои силы в мастер-классах по плетению поясов, народной вышивке и др. Всех ждут танцевальные конкурсы, народные игры и аттракционы. Кульминация праздничных мероприятий этого дня — торжественное открытие выставки «Народные образы из коллекции музея» в Покровской церкви — памятнике народной архитектуры XVIII века.



В праздничные дни экспозиция музея, белорусская корчма, выставка-продажа сувениров от Союза художников Беларуси доступны с 10:00.

* Стоимость входного билета: Br6300 – взрослые; Br3150 – студенты и школьники

* Стоимость катания на гужевом транспорте - Br2500/5010.

[полностью — interfax.by]



Городская художественная галерея произведений Леонида Щемелева (пр-т Рокоссовского, 49) в 20.00 открывает выставку живописи молодой художницы Екатерины Римашевской. Это творческий дебют внучки известного мастера кисти Леонида Щемелева. Здесь же пройдет концерт пианистки и автора песен Елены Глазковой. Музыка будет звучать в галерее до часа ночи.

[«Минск-Новости»]



Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура (ул. Азгура, 8) будет работать до шести утра 17 мая. Посетители смогут осмотреть выставку произведений белорусских скульпторов, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть документальные фильмы.

[«Минск-Новости»]



Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси (пер. Музыкальный, 5) — послушать арии из известных опер Верди, Моцарта, Чайковского и других классиков мирового искусства здесь можно будет в исполнении студентов Белорусской государственной академии музыки.

[«Минск-Новости»]



Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа (ул. Академическая, 5) представит экскурсионный мастер-класс «Ландшафтные усадьбы Минск»а на примере минской усадьбы народного поэта Беларуси Якуба Коласа, поместий белорусских шляхетских родов Гуттен-Чапских и Прушинских, а также выставка под открытым небом агроусадеб Минской области. В программу праздника включены: ночная экскурсия по минским адресам Я.Коласа с участием лучших экскурсоводов столицы; фотосессия для гостей праздника рядом с автомобилем поэта «Победа», который впервые будет выставлен для осмотра только на один час; сцены из спектаклей по произведениям Я.Коласа в исполнении артистов минского Нового драматической театра, а также литературный вечер, посвященный переводам поэмы «Новая зямля» на европейские языки.



В празднике, который продлится с 18.00 до 22.00, примут участие писатели, литературоведы и музыканты, представители национально-культурных объединений русских, поляков и украинцев, художественные коллективы Столбцовского района Минской области и Первомайского района столицы.

[полностью — TUT.by]



Государственный музей истории белорусской литературы (ул. Богдановича, 15) покажет литературно-музыкально-театральную программу «Путешествия по странам и столетиям».

[TUT.by]



Государственный литературный музей Янки Купалы (ул. Купалы, 4) проведет вечер современной белорусской поэзии с участием групп «Ветах», «Дзівасіл», «Босае Сонца» и «Жаба ў каляіне».

[TUT.by]



Филиал Национального музея истории и культуры Беларуси «Дом-музей I съезда РСДРП» (пр. Независимости, 31А) приглашает 16 мая с 16:00 до 24:00.



Во дворике филиала музея будет работать «Музейное кафе», где кроме угощений будет демонстрироваться ретро-кинофильм, а с 19:00 до 20:00 состоится танцевальная программа «Белорусские танцы» фольклорного ансамбля «Белорусские дудары».

* 16 мая филиал музея работает для посещения с 16:00 до 24:00, касса – с 16:00 до 23:30.

* Входной билет: Br2200 – взрослые, Br1100 - дети.

[полностью — interfax.by]

Источник: diary.ru