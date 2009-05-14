В Минске начался Фестиваль культуры народов

Всего на фестиваль прибыло около 200 исполнителей.

На фестивале вообще было особенно заметно, что участники сегодня не конкуренты, а друзья. За кулисами, они утверждали, что привезли в Беларусь все самое лучшее. А кое-кто из артистов похвастался нашей съемочной группе, что даже костюмы у них не просто творение местных кутюрье, а наглядное историческое пособие.

А уже завтра «культурный» десант высадится в регионах. Так россиян ждут в Могилевской области, казахов в Гродненской, а восхищаться киргизскими номерами будут в Витебской. А искусство по-нашему, по-белорусски гостям демонстрируют в лучших и региональных музеях и Национальной Библиотеке.

И все-таки на Гала-концерт все исполнители вернуться сюда, во Дворец Республики. Остается добавить, что он тоже не останется без внимания, как зрителей, так и нашего канала. О завершении фестиваля мы расскажем в субботу!