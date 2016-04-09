Несвижский замок отмечен высокой наградой за обустройство 30 залов и фондов

Новости Беларуси. Несвижский замок отмечен высокой наградой. Национальный историко-культурный музей-заповедник удостоен приза «Европа Ностра-2016». Это общеевропейская федерация организаций, работающих в области культурного наследия.

Жюри впечатлила монументальная работа, проделанная всего за несколько месяцев. Проект создания музея включал обустройство 30 залов и фондов, хранящих 20 тысяч предметов.

Сейчас замок посещают 400 тысяч посетителей ежегодно. Отмечен и тот факт, что музей сохранил связь с предыдущими владельцами дворца - потомками Радзивиллов.

К слову, это уже второй случай присуждения награды «Европа Ностра» проекту из Беларуси. В 1993 году этого приза был удостоен Мирский замок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.