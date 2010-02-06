Названы имена тех, кому в Голливуде платят больше всего

Звезда фильмов о Гарри Потере Эмма Уотсон опередила по своему заработку в 2009 году всех остальных голливудских актрис.

Девятнадцатилетняя британка заняла 14 место в списке, заработав в прошлом году около 30 миллионов долларов, главным образом, благодаря двум последним фильмам о Гарри Потере – первой и второй частях фильма «Гарри Поттер и Дары смерти», сообщает авторитетное американское издание о мире шоу-бизнеса Vanity Fair.



Журнал Vanity Fair, на основе интервью с юристами, сотрудниками голливудских студий, агентами звезд и иногда ими самими ежегодно составляющий списки самых успешных людей Голливуда, поставил Уотсон выше таких актрис как Сара Джессика Паркер и Анджелина Джоли.

Оказавшаяся в этом году на 32 месте Джоли была номером один среди женщин списка в прошлом году, заработав примерно 27 миллионов долларов.

Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф заработал за прошлый год примерно 41 миллион долларов, заняв в списке Vanity Fair шестое место. Редклифф стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда.

Первые пять мест заняли режиссеры. Первое место досталось Майклу Бэю, режиссеру фильма «Трансформеры. Месть падших». Его доход, вероятно, превысил 125 миллионов долларов. За Бэем следует Стивен Спилберг с доходом, достигающим 85 миллионов долларов. Создатель «Аватара» Джеймс Кэмерон заработал около 50 миллионов долларов.

В список также попали Том Хэнкс, Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Николас Кейдж и Рассел Кроу.

Следует отметить, что Vanity Fair при подсчете дохода звезд учитывает и заработки за пределами киноиндустрии, например, контракты с модельными агентствами и спонсорство, сообщает NEWSru.com.