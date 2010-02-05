Артисту Ростиславу Янковскому сегодня 80

Народный артист СССР и Беларуси полвека отдал сцене Национального академического драматического театра имени Горького.

У актера более 160 ролей, около 30 из них — в кино. Янковский – почетный гражданин Минска, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства, а также бессменный глава Минского международного кинофестиваля «Лістапад».

За вклад в развитие белорусской культуры он удостоен ордена Франциска Скорины и ордена Отечества III степени. Свой День рождения актёр отметит в театре. Там пройдет его Юбилейный вечер «Земляничная поляна». К слову, он также готовится и к главной роли в пьесе «Пане Коханку», где сыграет Кароля Станислава Радзивилла. Премьера намечена на 27 марта - Международный день театра, но актер уже входит образ.

Ростислав Янковский, народный артист СССР и Республики Беларусь:

Он честолюбив, как любой талантливый человек. В нем сидит большая обида, что он не стал королем, он мог бы быть королем. Он даже против Понятовского собирал войска.