Неизвестные ранее фотографии актрисы Мэрилин Монро обнаружились в Америке

«Непарадные» снимки, сделанные за 9 месяцев до смерти актрисы, раскрыл и выставил на продажу их автор – модный фотограф Лен Стеклер.

Стеклер, которому сейчас уже стукнуло около 80 лет, запечатлел Мэрилин в 1961 году, когда она приехала в гости к своему другу, поэту и лауреату Пулитцеровской премии Карлу Сандбергу. На снимках актриса выглядит абсолютно счастливой, расслабленной – одетая в платье с коротким рукавом и солнечные очки, она смеется и пожимает руки престарелому писателю.

В тот день фотограф абсолютно не ожидал встретиться с мечтой миллионов мужчин. По словам Стеклера, 83-летний Сандберг просто предупредил, что к ним придет «посетитель».

– Через несколько часов я пошел открыть дверь и там лицом к лицу столкнулся с Мэрилин Монро. Она выглядела еще более восхитительно, чем на экране, – поделился Лен.



Она извинилась, что опоздала, и объяснила, что делала прическу, как у Карла, вспомнил Стеклер. И действительно на снимках белоснежно белые волосы Мэрилин напоминают седую шевелюру Сандберга. А после фотосессии все трое пили виски.

Все черно-белые фотокарточки, включая 4 единичных фотографии и 2 триптиха, автор выставил на продажу. По словам фотографа, он совсем забыл про них. Негативы нашел его сын, перебирая старые работы. Каждая из фотографий обойдется поклонникам красоты Мэрилин в сумму от 1,999 до 3,999 долларов, передает агентство Reuters.