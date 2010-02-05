Александр Лукашенко поздравил Ростислава Янковского

В эти минуты в театре имени Горького проходит юбилейный вечер Янковского. Свой день рождения Ростислав Иванович отмечает на сцене, которой служит уже больше полувека. Программа вечера — не вымышленный сюжет, а правдивый рассказ о династии Янковских.

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского:

— У папы все есть. Он очень счастливый. Главное, чего хочу пожелать, — здоровья! Всего остального у него в полной мере, в частности, — любовь родных и зрителей.

Филипп Янковский, племянник Ростислава Янковского:

— Его все знают. Замечательный глубокий артист. Я его люблю, просто потому, что он еще и мой дядя. Хорошо, что он еще и замечательный актер.

А еще Ростислава Янковского называют «рыцарем белорусского театра». Он сыграл почти двести ролей в театре и кино.

Ростислав Янковский не играет, а буквально проживает каждую роль. За полвека он примерил все возможные и невозможные образы. Сыграл в мировой, русской и советской классике.

Уроженец Одессы, в Минск переехал в 1957 году и сразу с кинопроб на «Беларусьфильме» попал в Русский театр имени Горького. Три с половиной года жил с семьей в гримерке. Туда перевез Олега и тогда же стал для него кумиром и фактически отцом. Именно Ростислав Иванович открыл в младшем брате актерский талант, но об этом он интервью не дает. Все больше говорит о двух сыновьях, внуках и любимой жене. Ростислав Янковский рассказал телеканалу СТВ о дорогих сердцу людях.

Кстати, его первый спектакль она запомнила на всю жизнь. Через несколько часов после премьеры Нина Давидовна подарила Янковскому сына.

Сейчас Ростислав Иванович — почетный гражданин Минска, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства, а также бессменный руководитель Международного кинофестиваля «Лістапад».

За большой вклад в развитие белорусской культуры Ростислав Янковский удостоен сразу двух Орденов — Франциска Скорины и Отечества III степени.

И даже сейчас, на 80-летнем рубеже, Ростислав Иванович открывает в себе новые грани, потому как роль новая, историческая.

Перед репетициями вся труппа театра отправилась на экскурсию в резиденцию Радзивиллов в Несвиж.

В пьесе Андрея Курейчика «Пане Коханку» Янковский сыграет Кароля Станислава Радзивилла.

Свой День рождения Ростислав по привычке встречает в театре. В этот раз у него юбилейный вечер. Актер надеется, что не последний, потому как ему есть, что себе пожелать.

И пусть Янковский состоялся как актер, муж и отец, его главная роль, считает Ростислав, еще впереди.

Ростислав Янковский:

— Были и неудачи… Главное, конечно, актерский пик — и он у меня был.