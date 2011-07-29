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Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске

29 июля 2011 18:43
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Выставка hand made открылась в Доме-музее на улице Коммунистическая.

Авторы представили больше ста эксклюзивных работ в различных жанрах декоративно-прикладного творчества. Посетителей удивят войлоковаляние, скрапбукинг, пластика, батик, бисероплетение и авторская кукла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новомир Кудинов, куратор выставки:
Цель этой выставки – дать молодым и начинающим мастерам выставится на одной площадке с известными мастерами, мастерами международного уровня, класса.

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-1

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-3

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-5

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-7

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-9

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-11

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-13

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-15

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-17

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-19

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-21

Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске-23

# Культура # Выставки # Фотофакт

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