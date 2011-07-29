Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске

Конкурс «Новая волна» бьет рекорды по количеству стран-участниц, стоимости проекта и ценам на билеты

Для конкурса молодых исполнителей «Новая волна» этот год, также как и для Славянского базара, юбилейный. Только латвийский ровно в два раза младше своего белорусского собрата.