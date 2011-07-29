Выставка украшений и предметов интерьера ручной работы в Минске

Выставка hand made открылась в Доме-музее на улице Коммунистическая.
Авторы представили больше ста эксклюзивных работ в различных жанрах декоративно-прикладного творчества. Посетителей удивят войлоковаляние, скрапбукинг, пластика, батик, бисероплетение и авторская кукла, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Новомир Кудинов, куратор выставки:
Цель этой выставки – дать молодым и начинающим мастерам выставится на одной площадке с известными мастерами, мастерами международного уровня, класса.