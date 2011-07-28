В минском Доме Москвы прошли торжества по случаю Дня крещения Руси

День крещения Руси сегодня отмечают одновременно в трёх столицах — Минске, Москве и Киеве. В православной церкви он связан с именем святого князя Владимира.

В столичном Доме Москвы сегодня прошли торжества по случаю праздника. Здесь собралась творческая элита Беларуси, богословы, ученые и историки. Открыта выставка картин, посвященная храмам и пейзажам Заславля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

От имени Митрополита Минского Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета зачитано обращение ко всем православным, а с видеопосланием выступил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Протоиерей Георгий Арбузов, настоятель Храма Воскресения Христова в Минске:

У нас подобное мероприятие проводится впервые, что очень приятно. Неоднократно, вот, например, в Москве и в Киеве отмечалось, что Беларусь, несмотря на то что предложение об участии поступило недавно, отозвалась и принимает участие.

Официально «славянским Иорданом» принято считать Днепр. Поэтому на его правом берегу и установлен памятник крестителю Руси — князю Владимиру. В Дом Москвы сегодня пришли не только духовенство, но и молодежь, которая также чтит православные традиции.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Это знаковое событие трех стран – России, Украины и Беларуси – это крещение Руси. Мы понимаем, что это мероприятие знаковое не только для людей, которые приходят в церковь, для людей православных, но и просто для людей, которые живут в трех странах.