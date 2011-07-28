Клипы: Павел Воля и Филипп Киркоров «Любовь», Алиса Фрейндлих «У природы нет плохой погоды», Armin Van Buuren feat Sharen Den Adel «In and out of love»
«Говорит и показывает Минск. Радио ONline» за 27 июля/ Гость студии — директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Надежда Геннадьевна Онуфриева. Гость студии — директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Надежда Геннадьевна Онуфриева. Клипы: Павел Воля и Филипп Киркоров «Любовь», Алиса Фрейндлих «У природы нет плохой погоды», Armin Van Buuren feat Sharen Den Adel «In and out of love»