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Клипы: Павел Воля и Филипп Киркоров «Любовь», Алиса Фрейндлих «У природы нет плохой погоды», Armin Van Buuren feat Sharen Den Adel «In and out of love»

28 июля 2011 09:55
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«Говорит и показывает Минск. Радио ONline» за 27 июля/ Гость студии — директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Надежда Геннадьевна Онуфриева. Гость студии — директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Надежда Геннадьевна Онуфриева. Клипы: Павел Воля и Филипп Киркоров «Любовь», Алиса Фрейндлих «У природы нет плохой погоды», Armin Van Buuren feat Sharen Den Adel «In and out of love»
# Культура

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