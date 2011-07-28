Клипы: Павел Воля и Филипп Киркоров «Любовь», Алиса Фрейндлих «У природы нет плохой погоды», Armin Van Buuren feat Sharen Den Adel «In and out of love»

48-летний российский актер скончался от инсульта в Египте

Российский актер Максим Яндимиров скончался в госпитале в Шарм-эш-Шейхе. 14 июля он прилетел на отдых в Египет, зашел в здание аэропорта и потерял сознание. С диагнозом инсульт актер был доставлен в больницу. Все это время Максим Яндимиров находился в состоянии комы.