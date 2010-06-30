Музыканты Могилевской городской капеллы дали концерт под управлением маэстро из Венесуэлы

Таким интернациональным тандемом в Могилёве было ознаменовано начало ежегодного международного музыкального фестиваля «Магутны Божа».

Дирижирует Херардо Эстрада Мартинес. Первый секретарь посольства Венесуэлы в Беларуси выступает не в первый раз. За плечами концерты с Национальным симфоническим и Оркестром Вооружённых сил. На могилёвской сцене дебют. Теперь и здесь даже исконные итальянские произведения и венская классика заиграли по латиноамериканским нотам.

Может показаться, что сейчас музыкантами управляет сразу 2 человека. На самом же деле на сцене вместе с венесуэльским маэстро находится его переводчик. Но так будет только во время репетиции. На концерте дирижёр и музыканты будут разговаривать на общем языке — музыки.

Кстати и сама манера дирижирования у заокеанского мэтра особая. Слившись с музыкой в порыве вдохновения, он то и дело подпрыгивает. Известно, что несколько раз такие музыкальные страсти не выдерживала сцена. Могилёвский подиум выстоял. Дирижер-дипломат утверждает: выступление с белорусскими музыкантами доставляет ему массу удовольствия. Даже несмотря на разные культуры и серьезное расстояние между странами, на сцене удаётся работать в одной тональности.

Херардо Эстрада Мартинес, первый секретарь посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:

Мне очень нравится белорусская музыка и, может это звучит как-то странно, но действительно в ней есть что-то общее с венесуэльской музыкой. Может не инструментально, а скорее дух борьбы, духовная близость. И, кроме того, вчера я посмотрел оркестр народных инструментов Могилёва и я остался поражён, у меня от восторга нет слов.

На репетиции, как и любой артист перед выступлением, он немного придирчив и требователен. В то же время умудряется гипнотизировать музыкантов своей харизмой и латиноамериканским обаянием.

Виталий Эрпорт, музыкант:

Это приобретение нового опыта, впечатлений, новых знаний. Это интересно, это рост, это польза для коллектива и для всех музыкантов.

Сергей Лищенко, художественный руководитель и дирижёр Могилёвской городской капеллы:

Каждый дирижёр — интерпретатор, он вносит какой-то свой важный момент, тонкости, глубину прочтения.

Приглашать иностранных музыкантов для Могилёвской капеллы стало скорее уже правилом, чем исключением. Свои изюминки в классические произведения Корелли, Генделя и Моцарта уже вносили итальянские, польские и немецкие дирижеры. Латиноамерианский концерт состоялся впервые. И этот эксперимент, судя по реакции зрителей, неудачным не назовешь.