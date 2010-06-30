Семейный альбом Нелли Богуславской и Измаила Капланова

48 лет бьются в такт сердца этого дуэта – талантливой исполнительницы Нелли Богуславской и известного композитора Измаила Капланова. Их судьбы проходили по искалеченным войной тропам, по странам близким и чужим, на пути встречались сложные перекрестки, а музыкальные параллели пересеклись-таки и образовали прочный семейный союз.

В первые дни войны Нелли Захаровна потерялась. Неизвестный человек по маминой доверенности разыскал девочку с розовым бантиком и вез будущую певицу с Азова на Урал к родственникам.

Нелли Богуславская, певица, заслуженная артистка РБ:

Я плакала от того, что я хочу есть. В другой части парома сидел мужчина и что-то ел. Человек, который меня сопровождал, говорит: «Пойди к этому дяде, расскажи стишок или спой песенку. Может быть, он тебе что-нибудь даст». Это был мой первый концерт. Я получила селедку.

Семья Каплановых во время войны была эвакуирована в Казахстан. Совсем юный тогда Измаил восхищался талантом дяди Пети, который поднимал дух местных жителей неподражаемой игрой на гармошке. Этот дядя Петя и стал кумиром будущего композитора и образцом для подражания.

Измаил Капланов, певец, композитор:

Я тоже нарисовал на дощечке кнопочки, такие же, как и у дяди Пети, садился под стол, брал эту дощечку, что-то напевал и, как будто играл.

В 19 лет Нелли Богуславская работала на текстильной фабрике и даже не подозревала, что на одном из самодеятельных конкурсов она заинтересует жюри. Однако, ее талант покорил профессионалов, которые и дали ей рекомендацию на получение творческой профессии. Послушная от природы Нелли, недолго думая, отправилась на вступительные экзамены. Она поступила, причем на вступительных экзаменах получила 5 пятерок.

Позже Нелли Богуславская оказалась на земле белорусской и стала солисткой коллектива «Орбита-67», художественным руководителем которого был профессиональный аккордеонист, повзрослевший Измаил Капланов.

Нелли Богуславская, певица, заслуженная артистка РБ:

Я на него смотрела и думала, что вот красивый и красивый. Но я в нем не видела мужа, никаких предположений не делала! Но когда я услышала, как и что он играет, тогда я увидела мужчину. Тогда я обратила на него свое чисто женское внимание.

Измаил Капланов сочинил не одну сотню песен. Нелли Богуславская исполнила не меньше. Но судьба однажды подготовила крутой поворот: из-за проблем со здоровьем Нелли Захаровна 9 лет не пела. А Измаил Львович 6 лет не подходил к фортепиано. Но однажды…

Измаил Капланов, певец, композитор:

Я подошел к инструменту, что-то поиграл рано утром, потом взял нашу собачку, пошел гулять. Прихожу, песня уже созрела и я говорю Нелли, чтобы она подумала, что песня напоминает осень, падают листья. Она написала текст к этой песни, которая стала нашей визитной карточкой.

21 июля Нелли Богуславская отметит свое семидесятипятилетние!