«Грифомания-2009»: лучшие гитаристы в Минске

Лучшие гитаристы Беларуси и ближнего зарубежья соберутся в Минске для участия в одиннадцатом по счету фестивале «Грифомания», который состоится 28 ноября во Дворце культуры МТЗ.

«В Беларуси много хороших гитаристов: Владимир Угольник, Сергей Антишин, Владимир Ткаченко, Леонид Веренич, Сергей Труханович, Владимир Любинский, Андрей Войцеховский (почти все они живут в Минске). А если в городе много хороших гитаристов, рано или поздно кому-то придет в голову идея собраться вместе, поделиться опытом», - цитирует БЕЛТА директора фестиваля Юрия Решетникова.

На фестивале выступит известный гитарист Владимир Ткаченко, мастерски исполняющий совершенно разноплановую музыку – от джаза до кантри. Один из самых виртуозных гитаристов Беларуси – Александр Целуйко – сыграет в этом году в третий раз. Также в концерте примут участие Сергей Курек, блюзовый гитарист из Гомеля, играющий на сцене с 16 лет, и самый молодой участник «Грифомании» - 19-летний Александр Пода. Он дебютировал в прошлом году и сразу получил приз зрительских симпатий.

Специальный гость фестиваля - московский дуэт Viva Jango! представляет собой тандем двух ярких и абсолютно разных по стилю и технике игры музыкантов - Евгения Немова и Дмитрия Купцова. Оба любят музыку в стиле Gipsy Swing - разновидность европейского джаза 30-40-х годов, основоположником которого является цыганский гитарист Джанго Рейнхардт.