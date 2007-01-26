Дружба Беларуси и Китая укрепляется

В БГУ состоится Презентация Республиканского института китаеведения им. Конфуция.Отметим, Беларусь - третья страна в СНГ, где будет открыт институт китаеведения. Два подобных учреждения уже работают в Санкт-Петербурге и Ташкенте. Создание в БГУ такого института станет способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами Китая и Беларуси. Студенты-китаеведы, обучающиеся в вузах страны, смогут получать здесь помощь, литературу или другой справочный материал, например на электронных носителях, по любому направлению - экономике, политике, культуре, литературе или искусству. К слову¸первый институт имени Конфуция был открыт в Южной Корее в ноябре 2004-го. Сегодня в мире работает уже более 80, а в планах - создание 100 таких институтов.