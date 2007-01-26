В Министерстве иностранных дел открылась выставка картин Владимира Зинкевича

Работы белорусского этого художника проникнуты утонченностью и изысканностью. Выпускник Белорусского государственного театрально-художественного института, член Белорусского союза художников Владимир Зинкевич уже более четверти века является постоянным участником многочисленных республиканских и зарубежных художественных экспозиций. Его работы вошли в коллекции Национального художественного музея Беларуси, Государственной Третьяковской галереи в Москве, многие картины находятся в частных коллекциях в Англии, Италии, Германии, США и других странах. В 2004 году Владимиру Зинкевичу присвоено почетное звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь".