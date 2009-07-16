Художник Джордж Смит в качестве холста использует одежду

Выставка «Рябь и волны» открылась в Музее современного изобразительного искусства. (ФОТО)

В пиджаке, на котором изображена любимая ныне тема художника — волны, Джордж Смит приветствовал гостей его первой выставки в Беларуси.

Джордж Смит живет в Гродно три года, по-настоящему заниматься живописью стал именно в Беларуси. Темой его работ являются волны. «Хотя я и размышляю об их природе с точки зрения физики, рисовать их буквально не пытаюсь. Мои работы - это скорее метафора, которая показывает основополагающую роль волн в том, что мы называем реальностью», - сказал художник на открытии выставки «Рябь и волны».

На выставке представлено 40 работ, на которых изображены, как шутит господин Смит, белорусский город, белорусские женщины, белорусский лес. Художник настолько увлекся темой волн, что однажды в качестве холста использовал свой пиджак, долго висевший в мастерской. «Я подумываю о том, чтобы расписать подобными мотивами коллекцию одежды», — поделился он идеями.

Художник уже отразил белорусский пейзаж. На одной из картин он изобразил дачу семьи своей супруги дизайнера Янины Пильник, которая является «продюсером» Джорджа. На другой картине Смит нарисовал Неман и рыбаков. Пишет он и портреты, натюрморты.

Джордж Смит родился в Лондоне. Жил во Франции, выставлял свои работы в Великобритании, Франции и Литве. Сейчас живет в Беларуси, пишет роман и музыку, играет джаз.

Выставка «Рябь и волны» будет работать до 1 августа.