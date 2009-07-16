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Финальные аккорды прозвучат на «Славянском базаре» в Витебске

16 июля 2009 07:43
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На сцене Летнего амфитеатра сегодня состоится торжественное закрытие XVIII Международного фестиваля искусств.

И вновь самые яркие звезды порадуют зрителей своим выступлением. Это Иосиф Кобзон, ансамбль «Самоцветы», Олег Митяев, Диана Гурцкая, Анжелика Агурбаш, «Хор Турецкого», «Песняры», Руслан Алехно и группа «Премьер-министр».

Днем на гала-концерт приглашают самые юные и талантливые. В концертном зале «Витебск» будут награждать победителей седьмого международного детского музыкального конкурса.

Еще сегодня любителей русской песни порадуют Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» с юбилейной программой «Любовь, Любовь».

Последняя ночь «Славянского базара» будет праздничной и веселой. В половине второго ночи в Летнем амфитеатре танцевать до утра приглашают лучшие танцевальные группы и исполнители из разных стран.

Всю неделю в Витебске царило праздничное настроение и, по словам жителей города, эти чувства они будут хранить весь год — до следующего фестиваля.

# Культура

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