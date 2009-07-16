На «Славянском базаре» прошел день Беларуси

Для сохранения интриги жюри детского конкурса с результатами решило повременить. (ВИДЕО)

По концепции концерт — это поэтическое посвящение столице фестиваля, встречающей гостей из разных стран мира. Как известно, нынешний год объявлен в Беларуси Годом родной земли. Хотя на сцену вышли и признанные мастера эстрады, акцент концерта все же сделан на молодежь.

— Мы знаем, что витебский зритель всегда хорошо принимает белорусских артистов. Мы с радостью ездим в Витебск каждый год и всегда ожидаем этого концерта, — Александр Завгородний,солист ансамбля «Верасы».

— Тех, кому посчастливилось выйти на сцену «Славянского базара» ждет большая счастливая судьба, — Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Вчера закончились и волнения самых юных звезд «Славянского базара». В концертном зале «Витебск» состоялся второй этап международного детского музыкального конкурса. Если во взрослом конкурсе интрига разрешилась уже после первого этапа, то жюри детского конкурса с результатами решило повременить. Кому достанется гран-при – узнаем сегодня, на гала-концерте.

— Я могу сказать, что очень и очень высокий уровень. Они были настольно профессиональными, что в какой-то момент показалось, что они даже профессиональнее, чем взрослые, — Варвара, член жюри международного детского музыкального конкурса «Витебск - 2009».

Гала-концерт детского музыкального конкурса состоится сегодня днем в летнем амфитеатре.