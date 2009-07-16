Надежда Кадышева разъезжает по Витебску на антикварном «Бьюике»

В сам город на Двине артистка добиралась на поезде.

Вслед за ней, для поддержания звездного имиджа, был пригнан этот автомобиль. Он представляет собой кадиллак серебристого цвета, который выпущен в 1958 году. По словам знатоков, стоимость машины колеблется от $100 тыс. до $500 тыс.

На «Бьюике» установлены красные номера, на которых белыми буквами написано: «Кадышева 20». Цифра здесь обозначает количество лет, прожитых певицей в счастливом браке. Именно этому событию будет посвящен концерт ансамбля «Золотое кольцо», который пройдет 16 июля в рамках «Славянского базара», сообщает БЕЛТА.