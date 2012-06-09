Где снималось советское кино?

«Операция Ы и другие приключения Шурика»

Место действия воспитания Шуриком тунеядца Феди улица Седова московского района Свиблово. Многие из многоэтажек, которые есть на кадре, уже снесены…

«Иван Васильевич меняет профессию»

Почти весь фильм снят в российской столице. Лишь знаменитые царские сцены были запечатлены в Ростовском Кремле. Он, кстати, с тех пор почти не изменился.

«Бриллиантовая рука»

Как многие могли догадаться, морские сцены были сняты на черноморском побережье. Кадры с рыбалкой на Черных камнях - известное туристическое место Туапсе.

«Джентльмены удачи»

А вот джентльмены не ограничились известными местами. Тюрьма и побег были сняты в Самарканде, который находится в Узбекистане.

«Д`Артаньян и три мушкетера»

А вот бравые мушкетеры забрались в Украину, а если точнее, то во Львов. Величественный замок Де Тревиля ни что иное как дворец Потоцких, который находится по адресу улица Коперника, 15.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

А эти двое английских джентльменов, как оказалось, ездили за туманной атмосферой вовсе не в Лондон, а в… Петербург! Именно на улицах северной столицы и сняты знаменитые приключения. Только лишь замок из «Собаки Баскервилей» можно найти в Таллине.