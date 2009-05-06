Фестиваль «Be2gether» пройдет с бесплатными визами для белорусов

Площадка фестиваля находится в 150 км от Минска у замка Норвилишкес, Литва

Международный музыкальный фестиваль «Be2gether», который уже в третий раз пройдет на границе Литвы и Беларуси с 12 по 14 июня, будет вновь максимально открытым для белорусской публики.

Основные выступления будут проходить почти круглосуточно 12 и 13 июня, а завершится он в обед 14 июня. Билет на все дни в Беларуси будет стоить всего 142 тыс руб. Граждане Беларуси, которые приобретут официальный билет, могут обратиться в посольство Литовской Республики в Минске за бесплатной визой до 8 июня.

- Это мероприятие для тех, кто любит музыку и искусство. Мы собираем интересных артистов со всего мира и делаем все, чтобы люди из Беларуси тоже смогли насладиться их музыкой и просто хорошо провести время, - цитирует TUT.BY организатора фестиваля Гедриус Климкявичус.

Как всегда, фестиваль представляет весь спектр современной музыки - от рок-музыки самых разных видов до синт-попа и танцевальных проектов. Хэдлайнерами фестиваля в этом году будут Gogol Bordello (США), Clawfinger (Швеция), Touch And Go (Великобритания), Polarkreis 18 (Германия), Roni Size (Великобритания). Беларусь на главной сцене будет представлять группа «Ляпис Трубецкой».

Билеты поступят в продажу в Минске уже в ближайшие дни. Справки по телефонам: (029) 6 5555 96, (033) 6 5555 96. Более подробная информация об участниках фестиваля доступна на официальном сайте http://www.b2g.lt/2009/lt/.