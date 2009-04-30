Где отдохнуть минчанам в День труда?

Первомай в парках Минска будут праздновать массовыми гуляниями и концертами

Традиционно гуляния пройдут в трех центральных парках столицы - Горького, Челюскинцев и имени 50-летия Октября. Здесь выступят духовые оркестры, эстрадные, фольклорные, танцевальные коллективы, детские творческие коллективы - словом, концертная программа подобрана так, чтобы каждый пришедший в парк смог послушать любимые композиции.

В парке Челюскинцев, например, воспитанники центра творчества представят современные танцевальные направления - брейк-данс, хип-хоп, R&B, а также ирландские танцы. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в играх и конкурсах. Днем в парке состоится танцевальная программа для пожилых людей, а вечером - для молодежи.

Фестиваль студенческого творчества «МАЙ. LIFE!» представят в парке Горького студенты столичных вузов. Юноши и девушки споют и станцуют в стиле брейк-данса, хип-хопа, R&B, джаза и других направлений.

Лучшие творческие коллективы Белорусского государственного экономического университета, Дворца культуры МАЗ и другие выступят на главной сцене парка имени 50-летия Октября. Развлекательная программа подготовлена и для детей.

Во время гуляний в парках столицы будет организована выездная торговля. Начало праздничных мероприятий