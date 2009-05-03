Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70! (ФОТО)

Леонид Нечаев отмечает юбилей

Две любви – к городу и женщине – заставили режиссера, приехавшего снять одну картину, остаться в Минске на 17 лет. Выпускник ВГИКа, приехавший в далеком 75 снимать на «Беларусьфильме» «Приключения Буратино» даже и не подозревал – создается нетленка.

Здесь у него родились дети – две любимых дочери и фильмы, которые вошли в золотой фонд детского кинематографа.

- Когда я приехал город просто поразил меня. Это было что-то нереальное. Потом, честно сказать, я влюбился, - признался режиссер и народный артист России Леонид Нечаев.

Талантливая режиссура, блистательные актеры, фразы – вмиг становившиеся крылатыми и песни, которые напевала вся страна. Фильмы Нечаева были просто обречены на успех. А самые талантливые актеры – дети, в то время еще обычные минские школьники.

- Они все висели на мне. Вот как они называли меня – папа Леня. Тот же Дениска Зайцев сказал: «Дядя Леня, стань моим папой!» У него тогда папа разбился летчик, - рассказал Леонид Нечаев.

Накануне юбилея Леонид Нечаев приехал в Минск – город, где когда-то все только начиналось, где по-прежнему его любят и ждут. В кинотеатре «Центральный» прошла премьера его новой сказки - «Дюймовочка». Это все то же светлое, тонкое кино, где во всем - «нечаевский» почерк – добрый и авантюрный.

- Вся моя жизнь – это авантюра, хулиганство, череда невероятных случайностей и совпадений, - признался режиссер.



