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Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70! (ФОТО)

03 мая 2009 16:54
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Леонид Нечаев отмечает юбилей

Две любви – к городу и женщине – заставили режиссера, приехавшего снять одну картину, остаться в Минске на 17 лет. Выпускник ВГИКа, приехавший в далеком 75 снимать на «Беларусьфильме» «Приключения Буратино» даже и не подозревал – создается нетленка.
Здесь у него родились  дети – две любимых дочери и фильмы, которые вошли в золотой фонд детского кинематографа.

Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70!

- Когда я приехал город просто поразил меня. Это было что-то нереальное. Потом, честно сказать, я влюбился, - признался режиссер и народный артист России Леонид Нечаев.

Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70!

Талантливая режиссура, блистательные актеры, фразы – вмиг становившиеся крылатыми и песни, которые напевала вся страна.  Фильмы Нечаева были просто обречены на успех. А самые талантливые актеры – дети, в то время еще обычные минские школьники.  

Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70!

- Они все висели на мне. Вот как они называли меня – папа Леня. Тот же Дениска Зайцев сказал: «Дядя Леня, стань моим папой!» У него тогда папа разбился летчик, - рассказал  Леонид Нечаев.

Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70!

Накануне юбилея Леонид Нечаев приехал в Минск – город, где когда-то все только начиналось, где по-прежнему его любят и ждут.  В кинотеатре «Центральный» прошла премьера его новой сказки - «Дюймовочка». Это все то же светлое, тонкое кино, где во всем - «нечаевский» почерк – добрый и авантюрный. 

- Вся моя жизнь – это авантюра, хулиганство, череда невероятных случайностей и совпадений, - признался режиссер.

Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70!
 

Отцу «киношных» Буратино и Красной шапочки 70!
# Культура

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