В Минске состоялся 14-ый выпуск школы звонарей

Выпускниковнынче шесть. Древнему ремеслу учились здесь четыре месяца.

Свидетельства об окончании школы им торжественно вручил Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх Всея Беларуси.

Четверо из шести выпускников - девушки. Они признались: чтобы добиться успеха, недостаточно владеть музыкальной грамотой и чувством ритма. Главные качества - послушание, терпение и выносливость.

"Этот человек должен обладать качествами православного христианина, потому что звонарь - это послушание, в первую очередь. Тут могут быть всевозможные погодные условия: дождь, снег, мороз, как сейчас. Ветер поднимается на колокольне, ливни", - так считает директор школы звонарей Минского епархиального управления Богдан Березкин.

Все специалисты церковного звона отправятся служить в приходы, откуда получили рекомендации. Правда, пока только по выходным и праздникам.