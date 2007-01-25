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В Минске состоялся 14-ый выпуск школы звонарей

25 января 2007 15:50
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Выпускниковнынче шесть. Древнему ремеслу учились здесь четыре месяца.

Свидетельства об окончании школы им торжественно вручил Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх Всея Беларуси.  

Четверо из шести выпускников - девушки. Они признались: чтобы добиться успеха, недостаточно владеть музыкальной грамотой и чувством ритма. Главные качества - послушание, терпение и выносливость.
"Этот человек должен обладать качествами православного христианина, потому что звонарь - это послушание, в первую очередь. Тут могут быть всевозможные погодные условия: дождь, снег, мороз, как сейчас. Ветер поднимается на колокольне, ливни", - так считает директор школы звонарей Минского епархиального управления Богдан Березкин.
Все  специалисты церковного звона отправятся служить в приходы, откуда получили рекомендации. Правда, пока только по выходным и праздникам.

# Культура

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