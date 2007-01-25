Православные верующие чтят память великомученицы Татианы

Татиана служила в одном из римских храмов, ухаживала за больными и помогала нуждающимся.Она выросла в семье богатых и знатных римлян. Отец ее был тайным христианином и своей дочери дал христианское воспитание. Когда в Риме начались гонения на христиан, Татиана была схвачена и после долгих пыток казнена вместе с отцом. Датой ее гибели считается примерно 226-235 годы. По прошествии времени мученицу Татиану причислили к лику святых и стали отмечать день ее памяти. Так и возник Татьянин день.