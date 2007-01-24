В этом году белорусских зрителей ждут более 300 кинопремьер

Большинство из них - фильмы с мировым именем, победители престижных конкурсов, а также документальные киноленты и семейное кино.

Особая программа - к февральским и мартовским праздникам. Покажут "Такси 4", "Ганнибал", "На краю счастья". 2 марта в отечественный прокат выйдет фильм "Любовь-морковь". Его премьера состоится раньше, чем в России.

Василий Коктыш генеральный директор УП "Киновидеопрокат" отметил: "Вы знаете, почему у нас стало много фильмов - хороших и разных? Это стало возможным тогда, когда мы стали покупать фильмы не за бюджетные деньги, а за деньги, которые приносят зрители. И у нас сегодня уже нет волнения, как отчитаться перед бюджетом. Вся ответственность - только перед зрителем".

Для хорошего отдыха одного популярного фильма мало. Поэтому все столичные кинотеатры в этом году модернизируют. В "Октябре" появится система кондиционирования, в "Победе" сделают ремонт, в "Салюте" - создадут Vip-зону, а "Мир" вообще закроется на полную реконструкцию. Кроме этого, полным ходом идет строительство нового 5-зального кинотеатра "Беларусь".