Выставка «Ад Менска до Минска» открылась во Дворце искусств

Новости Беларуси. Ад Менска да Минска. Под таким названием 5 сентября стартует выставка во Дворце искусств. Экспозиция посвящена 945-летию столицы. Здесь представлены более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Среди авторов такие мастера как Гавриил Ващенко, Леонид Щемелев, Анатолий Барановский, а также молодые художники.

Выставка показывает, как менялся и преображался Минск от древности до современности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рыгор Ситница, первый заместитель главы Белорусского союза художников:

Тут ёсць прыгожыя, нечаканые ракурсы нашага горада. Калі мы ходзім, незаўсёды заўважаем тое, што можа заўважыць мастак. Нават так, як заўважае іншы мастак, я, напрыклад, бачу іначэй. Мне вельмі цікава паглядзець, як бачаць мае калегі тое, што бачу я.