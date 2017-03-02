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Что общего у культуры Беларуси и Китая?

02 марта 2017 14:56
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Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее обучают мастерству вытинанки. Выставка, организованная совместно с Молодечненском музыкальном колледжем, рассказывает о древнем ремесле наших предков.

Занавесками, вырезанными из бумаги, украшали окна на большие праздники, вешали их и на стены вместо ковров.

Со временем вытинанки утратили свое бытового назначение и перешли в разряд декоративно-прикладного искусства. Посетители выставки могут воочию увидеть настоящие шедевры из бумаги, а также научиться вырезать их самостоятельно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме этого, зрителям раскрывают важную тайну: именно вытинанки роднят культуры Беларуси и Китая.

Надежда Аудей, директор виленского краеведческого музея:
Сама гісторыя выцінанкі атаясамліваецца с гісторыяй паперы, а пеапера – гэта Кітай. Сувязь з’яўлення паперы, якая пранікае да нас, сувязь з’яўлення той геаметрыі, сувязь упрыгожвання гэтай паперай хацін – яна ёсць.

Гэта выстава ўяўляе вобразы беларускай культуры.

Вобраз маці-радзімы, вобраз гадавых святаў, якім пакланялісь нашы продкі, і якія зараз мы адзначаем. Гэта міфічныя вобразы, такія як вадзянік альбо Ляля. Гэта і семантычныя вобразы вясны, рэлігійныя святы (напрыклад, Пакравы). І многа іншых сюжэтаў, якія атаясамліваюцца з сучасным развіццём.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Надежда Аудей

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