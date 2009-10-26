«Беларусьфильм» готов судиться за Буратино

Юридический отдел киностудии уже готовит судебный иск в арбитражный суд Москвы, чтобы защитить авторские права на фильмы, созданные в СССР.

Речь идет не только о «Приключениях Буратино», но и о знаменитых лентах: «Белые росы» и «Кортик». В тоже время Гостелерадиофонд России уверяет, что на эти ленты обладает интеллектуальными правами именно он.

Сказка про деревянного мальчика с золотым ключиком относится к «золотому фонду» советского кинематографа. А ведь по окончании съемок киноленте грозил провал. Критики называли картину безобразной: здесь и кот без хвоста, и Буратино не уважает пожилых. Фильм выпустили на экраны только потому, что был конец года и невыполнение плана грозило массовым лишением премий. И вот спустя 34 года кинолента, которая снималась во времена, когда все было общим, становится предметом дележа.

Киностудия «Беларусьфильм» готовит иск в арбитражный суд Москвы, чтобы защитить авторские права на «Приключения Буратино». И это только начало приключений – ведь в российских кинофондах хранятся порядка шести сотен кинолент, снятых студией «Беларусьфильм».

Их снимали - в Беларуси, хранили - в России, при том что делали - в СССР. Обе стороны говорят, что имеют право на обладание этим «золотым ключиком».

— Имеет смысл бороться с такими нарушениями, принимать меры по защите и восстанавливать статус обладателя исключительных имущественных прав, в противном случае обладатель лишается того вознаграждения, которое он мог бы получить при законном использовании, — прокомментировал Валентин Рачковский, начальник отдела информации и методологии, помощник генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности.

Кому принадлежит деревянный мальчик – эта история длинна как борода у Карабаса-Барабаса. Уже 10 лет Гостелерадиофонд России претендует на распоряжение судьбой Буратино.

— Нам важно доказать и отстоять наше право на фильмы, которые создавались во время СССР, чтобы никто не пожелал незаконно использовать наше достояние, — отметила Виктория Северина, начальник юридического отдела Национальной студии «Беларусьфильм».

Если суд по делу Буратино склонится в белорусскую сторону, то ему суждено продолжиться. Список наследия, права на которое можно и нужно оспорить, большой: это и «Кортик», и «Белые росы», и «Бронзовая птица» и еще несколько страниц названий.

— Мы теряем большие деньги, во-первых, потому что эти фильмы демонстрируются по многим каналам, во-вторых, потому что это интеллектуальная собственность, которая принадлежит «Беларусьфильму» и нашей стране, — сказала Наталья Стежко, главный редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм».

В советское время все фильмы, на каких бы киностудиях они не снимались, снимались исключительно по заказу Гостелерадио СССР. Вроде бы и принадлежать ему должны, но в 1964 году законодательство пересмотрели и установили, что «авторское право на кинофильм или телевизионный фильм принадлежит предприятию, осуществившему его съемку». Из этого следует, что и вчера, и сегодня «Буратино» имеет белорусскую прописку. Непонятно только, почему это нужно доказывать в суде.