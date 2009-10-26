Джеймс Бонд вернется в 2011 году

Съемки нового, 23 фильма бондианы начнутся в конце 2010 года. Об этом сообщил сам Бонд – актер Дэниел Крейг, играющий сейчас главную роль во франшизе.

Крейг рассказал о перспективах бондианы после спектакля A Steady Rain, в котором он играет вместе с Хью Джекманом. «Мы начинаем в конце следующего года, так что…» — ответил актер на вопрос одного из поклонников Бонда по поводу следующего фильма франшизы.

Как пишет OpenSpace.ru, съемки фильмов о Бонде в среднем длятся около 5 месяцев, а значит, релиз нового фильма можно ожидать осенью 2011 года. Название ленты пока не уточняется.

О возможном сюжете нового фильма почти ничего не известно. При этом сценаристы проекта переписывались с английским посольством в Афганистане. Сам Крейг ранее также заявил, что его персонаж проведет первые полчаса фильма «на пляже с коктейлем и девушками».

Первый фильм бондианы вышел в 1962 году, последний, «Квант милосердия», — в 2008-м. Он заработал в прокате $586 млн. Для Дэниела Крейга это был второй фильм, в котором он сыграл Бонда.