"Беларусь православная"

Сегодня в Гомеле открылась международная духовно-просветительская выставка-ярмарка. В ней принимают участие приходы и монастыри Беларуси, Украины и России. Основная цель форума - познакомить жителей региона с традициями православия во всём их многообразии. Здесь представлены народные промыслы, сувениры, духовная литература, иконы, традиционная православная кухня. Подготовлена также обширная культурно-просветительская программа. Для учащейся молодежи организованы кинолектории и встречи с представителями духовенства, концерты духовных и светских хоров.