А.Лукашенко: Где наш белорусский кинематограф, где эти обещанные фильмы?

В Минске прошел предпремьерный просмотр белорусско-российского полнометражного художественного фильма «Брестская крепость». Его посетил Александр Лукашенко.

После просмотра киноленты зрители долго аплодировали и с мест не вставали. Съемочная группа, гости, актеры, стали обсуждать отечественный кинематограф. Высказал свою позицию и Президент. Глава государства хотел бы видеть большего от сценаристов и режиссеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я хотел бы, чтобы сегодня этот фильм дал повод к рассуждению: как же мы будем дальше жить, где наш кинематограф, особенно белорусский, где эти обещанные фильмы?

Владимир Заметалин, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

– Я понимаю все, Александр Григорьевич, как мы все ждем хорошее белорусское кино. И мы это хотим. И вы поверьте, что нам не по себе, когда кино не принимают, когда кино критикуют. Иногда, критикуют совершенно безосновательно, как мы считаем, конечно.

Александр Ефремов, художественный руководитель Театра-студии киноактера:

– Я, пожалуй, сейчас самый взрослый режиссер на киностудии. Я достаточно сделал. И для меня, иногда, бывает необыкновенно обидно, когда говорят о том, что в белорусском кино ничего нет. Кое-что есть. Честное слово.

Александр Лукашенко:

– И то, что у нас, как вы сказали, что-то есть, я на эту тему не говорю и не спорю. Я говорю о будущем. И говорю о тех тенденциях, которые происходят среди тех, кто придет на смену вам.

Тема развития кинематографа в Беларуси будет обсуждена на самом высоком уровне и причем в ближайшее время. А сегодня Президент предложил известным медиа- и киноперсонам подумать о перспективах кино- и телеиндустрии.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.