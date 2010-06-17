Роман Билык («Звери»): Никаких презентаций, никаких закидываний песен на радио или в интернет не будет

В одном из минских клубов прошел концерт известной российской группы «Звери».

В Минск музыканты привезли не только громкие хиты с четырех пластинок, но и абсолютно новую песню из альбома, активная работа над которым продолжается в данный момент в атмосфере строгой секретности.

Роман Билык, солист группы «Звери»:

Это старая песня, я не знаю, войдет ли она в альбом, она просто была приурочена к нашей акустической программе, которую мы делали год назад, и она перекочевала в электрический концерт. Никаких презентаций, никаких черновых вариантов, никаких закидываний песен на радио или в интернет не будет.