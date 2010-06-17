Александр Лукашенко похвалил создателей фильма «Брестская крепость»

Тема развития кинематографа в Беларуси будет обсуждена на самом высоком уровне. Об этом сообщил Президент Александр Лукашенко после предпремьерного просмотра белорусско-российского полнометражного художественного фильма «Брестская крепость».

Он проходил в минском кинотеатре «Центральный». Среди первых зрителей – ветераны, деятели культуры Беларуси и России, представители творческой группы картины. В основе патриотической драмы реальные события первых часов Великой Отечественной войны и защита Брестской крепости. В фильме не только впечатляющие батальные сцены. Здесь также несколько историй любви и непростых человеческих отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Фильм сделан очень сильно. Все это, естественно, стоит денег. Но эти деньги ничто по сравнению с той темой, проблемой, которую вам удалось поднять спустя многие годы. Вам было сложно. Мы не знаем, что там происходило. Спустя много десятилетий, мы утратили людей, которые все это видели. Но мне кажется, что вы честно и откровенно воссоздали не только образы этих людей, но и их самих.

Напомним, театрализованная премьера картины пройдет в ночь на 22 июня в Брестской крепости. В широком прокате фильм появится в ноябре этого года.