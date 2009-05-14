Александр Лукашенко поприветствовал участников фестиваля культур народов Евразии

На первый фестиваль культур стран ЕврАзЭС в Минск прибыли более 150-ти исполнителей.

– Это уникальная творческая акция призвана раскрыть огромный потенциал национальных культур дружественных государств, продемонстрировать настоящее созвездие талантов и стать своеобразным смотром хода реализации совместных художественных проектов. Пусть любовь к искусству, гордость за культуру и свою Отчизну помогают покорять новые вершины, укрепляют духовные связи, между странами-членами Евразийского экономического сообщества, – говорится в приветствии Президента Беларуси.

Музыкальный форум посвящён 65-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественное открытие – сегодня во Дворце Республики. Творческие делегации из России, Казахстана и Кыргызстана выступят в Минске, а также в регионах Беларуси.