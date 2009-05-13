Константин Эрнст: России удалось продвинуть шоу по качеству на 10 лет вперед

Напомним, что у белорусов есть возможность порадоваться за нашу страну. На сцену «Олимпийского» выйдет уроженец Минска – Александр Рыбак, выступающий за Норвегию.

Сегодня прошла генеральная репетиция второго полуфинала.

– Вам очень крупно повезло с Александром Рыбаком. Неважно, что он будет выступать под флагом Норвегии. Если его победа состоится, то я думаю, что первой страной, которая должна праздновать это события должна быть Беларусь, – считает музыкальный журналист Артур ГАСПАРЯН (Россия).

Учитывая то, что по рейтингам букмекерских кантор Александр Рыбак входит в тройку лидеров, шансы на победу весьма велики.

Между тем, по завершению первого полуфинала среди 10 счастливчиков прошла жеребьевка, после которой стало ясно, под какими номерами они будут выступать в финале. Организаторы делают всё возможное, чтобы шоу стало незабываемым.

– По-моему, получилось первое шоу. И мы знаем реакцию Евровидения. Они счастливы. Даже сказали, что России удалось продвинуть шоу по качеству на 10 лет вперед, – отметил генеральный директор «Первого канала» Константин ЭРНСТ.