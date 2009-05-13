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В Гомеле открылась выставка уникального раритетного оружия (ФОТО)

13 мая 2009 17:58
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В экспозиции – меч Александра Македонского и любимая сабля пророка Мухамеда.

Эти и другие раритеты можно увидеть в оружейном зале Гомельского Дворца Румянцевых-Паскевичей. В новой выставке – свыше трёхсот единиц сувенирного оружия всех времён и народов. Воссозданные по старинным образцам самурайские катаны, соседствуют с подлинными кинжалами из дамасской стали. Посетители выставки могут проследить эволюцию холодного оружия – от церемониального боевого топора фараонов до изделий ныне живущих дагестанских мастеров.

– Здесь есть подлинное оружие, которое изготавливалось в Дагестане, в знаменитом ауле Кубагис с красивой гравировкой, филигаранями. Что касается копий, то здесь есть кортик Наполеона, меч Юлия Цезаря. Много вещей миниатюрных. Пиратское вооружение, – рассказала журналистам телеканала СТВ заведующая художественным отделом музея  Гомельского Дворцово-паркового ансамбля Татьяна ЛИТВИНОВА.

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

Выставка раритетного оружия

# Культура

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