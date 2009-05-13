В Гомеле открылась выставка уникального раритетного оружия (ФОТО)

В экспозиции – меч Александра Македонского и любимая сабля пророка Мухамеда.

Эти и другие раритеты можно увидеть в оружейном зале Гомельского Дворца Румянцевых-Паскевичей. В новой выставке – свыше трёхсот единиц сувенирного оружия всех времён и народов. Воссозданные по старинным образцам самурайские катаны, соседствуют с подлинными кинжалами из дамасской стали. Посетители выставки могут проследить эволюцию холодного оружия – от церемониального боевого топора фараонов до изделий ныне живущих дагестанских мастеров.

– Здесь есть подлинное оружие, которое изготавливалось в Дагестане, в знаменитом ауле Кубагис с красивой гравировкой, филигаранями. Что касается копий, то здесь есть кортик Наполеона, меч Юлия Цезаря. Много вещей миниатюрных. Пиратское вооружение, – рассказала журналистам телеканала СТВ заведующая художественным отделом музея Гомельского Дворцово-паркового ансамбля Татьяна ЛИТВИНОВА.