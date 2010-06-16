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Уникальный контрабас пополнил коллекцию Белорусского музея музыки и стал самым древним экспонатом в фондах

16 июня 2010 12:05
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Дата его изготовления - 1750 год. Известно, что инструмент создал итальянский мастер Ландольфи.

История прибытия контрабаса в нашу страну связана с забавным случаем. Выдающийся музыкант Игнатий Солодченко после войны купил инструмент в Кисловодске за шапку сухарей у цыгана, который играл на нем на вокзале.

В музей раритет передала Белорусская Академия музыки.

Мария Кашкан, заведующая научно-просветительского отдела Государственного музея театральной и музыкальной культуры Беларуси:
Салодчанка сам доўгі час играў на інструменце. А пасля смерці маэстра яго ўдава перадала кантрабас Беларускай кансерваторы, дзе ён доўгі час выкарыстоўваўся у працэсе навучання.

# Культура # Фотофакт # Музеи

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