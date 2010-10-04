4 октября стартовала Первая международная Неделя моды в Беларуси

В программе масштабного форума – 40 коллекций дизайнеров из десяти стран: Беларуси, России, Украины, Грузии, Литвы, Польши, Норвегии, Израиля, Турции и Ирана.

Неделя моды по замыслу организаторов должна занять свое место в мировом модном календаре. Четвертого октября прошла церемония открытия фэшн-фестиваля с участием известного российского кутюрье Вячеслава Зайцева.

Парижская и Лондонская недели моды уже стали настоящими брэндами в мире фэшн-индустрии. Теперь настало время нашей стране отвоевать себе место под «модным солнцем». Накануне Первой международной недели моды в Беларуси кастинги для участия в событии собрали небывалый ажиотаж: более 500 моделей. И не диво – даже знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев впервые приехал без своей школы.

От 32 образов в каждой коллекции. Дебютный международный форум обещает подарить публике 40 показов, 20 из которых – работа белорусских дизайнеров.

У «Недели моды» свои правила: авангард авангардом, но акцент – на возможности надеть вещи прямо с подиума. Одежда только из высококачественных материалов и хорошо скроенная.

Право же первой скрипки — вернее — первого подиума - получил Вячеслав Зайцев с ретро-коллекцией в стиле восьмидесятых.

Вячеслав Зайцев, дизайнер (Россия):

Я с большим удовольствием посмотрел город. Хочу когда-нибудь приехать специально. Действительно красивый город. Много зелени, великолепная архитектура.

Попасть на эдакий «недельный дизайнерский бал» не так уж и просто. Ведь помимо шоу это еще и форум для профессионалов.

Обмен опытом, поиск новых контактов и прекрасная возможность заявить о себе. Поэтому среди белорусских дизайнеров — не только известные мастера, но и дебютанты. К слову, Первая неделя моды только стартовала, а в разработке уже вторая – в марте 2011 года.

В программе самой модной белорусской недели не только непосредственно дефиле, но и семинары по стилю и истории моды, мастер-классы, лекции и, конечно же, фэшн-вечеринки. А заключительный аккорд станет благотворительным – вырученные с показа средства направят Гомельскому детскому дому.

Юлия Романович, Илья Пучко, телекомпания СТВ











